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Госдума рассмотрит три законопроекта об индексации пенсий пенсионерам

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Госдума рассмотрит три законопроекта об индексации пенсий пенсионерам
фото: pixabay.com

Депутаты Госдумы на заседании 29 октября рассмотрят все законопроекты, связанные с восстановлением индексации пенсий работающим пенсионерам. Имеются ввиду три варианта индексации пенсий, предложения
сенатора Василия Иконникова, депутатов Госдумы от фракций ЛДПР и «Справедливая Россия».

Согласно законопроекту Иконникова, индексация увеличит расходы Пенсионного фонда в 2020 году на 368,5 млрд, в 2021-м — на 426,4 млрд, в 2022-м — на 524,6 млрд рублей.

Сенатор отметил, что правительством поставлена задача роста ВВП на 3%, для ее выполнения нужны «рабочие руки». По словам Иконникова, большую часть из них составляют работающие пенсионеры, но пять млн из них отказались от официального трудоустройства из-за остановки индексации пенсий.

Теперь власти должны вернуть этих людей в экономику. Также политик подчеркнул, что индексация пенсий прописана в Конституции РФ.

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