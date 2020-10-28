В Иркутской области только медицинский университет оставили на очном обучении
28 октября 2020, 12:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Заместитель губернатора Иркутской области Андрей Бунев сообщил о переходе всех вузов в регионе, кроме медицинского, на дистанционное обучение.
Он отметил, что студенты-медики будут учиться по отдельной программе, поскольку они очень «сильно привлекаются к помощи медицинскому персоналу».
Областным учреждениям среднего профессионального образования рекомендовано рассмотреть возможность переноса времени начала занятий на 10-11 часов по местному времени, введения скользящих графиков по дням недели с посещением в выходные дни.
Ранее сообщалось, что хабаровских студентов перевели на удаленку из-за ковида.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.