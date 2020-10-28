В Иркутской области только медицинский университет оставили на очном обучении

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28 октября 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: сайт ГД

Заместитель губернатора Иркутской области Андрей Бунев сообщил о переходе всех вузов в регионе, кроме медицинского, на дистанционное обучение.

Он отметил, что студенты-медики будут учиться по отдельной программе, поскольку они очень «сильно привлекаются к помощи медицинскому персоналу».

Областным учреждениям среднего профессионального образования рекомендовано рассмотреть возможность переноса времени начала занятий на 10-11 часов по местному времени, введения скользящих графиков по дням недели с посещением в выходные дни.

Ранее сообщалось, что хабаровских студентов перевели на удаленку из-за ковида.