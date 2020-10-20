Хабаровских студентов перевели на удаленку из-за ковида

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20 октября 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Правительство Хабаровского края вводит все более жесткие ограничительные меры в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. Чтобы сдержать распространение коронавивруса, было принято решение досрочно отправить школьников на каникулы, а студентов – на дистанционное обучение.

С 21 октября до 9 ноября учащиеся школ региона, за исключением учреждений в северных районах края (там нет зарегистрированных случаев коронавируса), уходят на каникулы. Со среды, 21 октября, вузы перейдут на один месяц «дистанционки».

Кроме того, все мероприятия по случаю празднования 82-й годовщины Хабаровского края отменены, а те, которые можно провести в интернете, переведены в онлайн. Известно также, что бары, рестораны и дискотеки будут работать пока не позже 23 часов.

За истекшие сутки в регионе зарегистрировано 142 новых случая заболевания ковидом. Всего на край приходится 14 020 случаев инфицирования. 123 из них оказались смертельными.