Губернатор Нижегородской области заявил о разных сценариях обучения в школе
28 октября 2020, 12:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: tarakann.ru
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил в соцсетях на наиболее частые вопросы родителей, учащихся и педагогов.
Большая часть вопросов была посвящена тому, что ждет нижегородских школьников после объявленных каникул, которые начались 19 октября и были продлены до 5 ноября. Чаще всего у главы региона интересовались, будет ли в школах очное или дистанционное обучение.
«Рассматриваются разные сценарии, но приоритет отдается очному обучению в школе, – ответил Никитин, добавив, что родители могут принять решение и перевести ребенка на дистанционное обучение.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области родителей младшеклассников рекомендовали отправить на удаленку.
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