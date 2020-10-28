Губернатор Нижегородской области заявил о разных сценариях обучения в школе

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28 октября 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tarakann.ru

Глеб Никитин. Фото: сайт правительства НО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил в соцсетях на наиболее частые вопросы родителей, учащихся и педагогов.

Большая часть вопросов была посвящена тому, что ждет нижегородских школьников после объявленных каникул, которые начались 19 октября и были продлены до 5 ноября. Чаще всего у главы региона интересовались, будет ли в школах очное или дистанционное обучение.

«Рассматриваются разные сценарии, но приоритет отдается очному обучению в школе, – ответил Никитин, добавив, что родители могут принять решение и перевести ребенка на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области родителей младшеклассников рекомендовали отправить на удаленку.