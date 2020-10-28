Уполномоченного по правам человека обязали постоянно проживать на территории РФ

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28 октября 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума приняла в третьем чтении закон, в котором омбудсмену по правам человека в РФ устанавливаются обязанность постоянно проживать в Российской Федерации и запрет иметь счета в иностранных банках, расположенных за пределами России.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что запрет иметь счета за рубежом распространится на Уполномоченного по правам человека, чья задача – отстаивать права наших граждан.

«Крайне важно, чтобы в этой деятельности омбудсмен был независим», – заявил спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что региональным омбудсменам решили дать больше полномочий.