Уполномоченного по правам человека обязали постоянно проживать на территории РФ
28 октября 2020, 11:41[ «Аргументы Недели» ]
Госдума приняла в третьем чтении закон, в котором омбудсмену по правам человека в РФ устанавливаются обязанность постоянно проживать в Российской Федерации и запрет иметь счета в иностранных банках, расположенных за пределами России.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что запрет иметь счета за рубежом распространится на Уполномоченного по правам человека, чья задача – отстаивать права наших граждан.
«Крайне важно, чтобы в этой деятельности омбудсмен был независим», – заявил спикер Госдумы.
Ранее сообщалось, что региональным омбудсменам решили дать больше полномочий.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.