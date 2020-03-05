Региональным омбудсменам решили дать больше полномочий

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5 марта 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла закон о региональных уполномоченных по правам человека. Теперь государственные правозащитники станут ближе к людям независимо от субъекта Российской Федерации, в котором они проживают.

Об этом заявил председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

По его словам, благодаря законопроекту «региональные уполномоченные по правам человека наделяются широкими полномочиями по обращению в любые органы госвласти, в законодательные органы субъектов РФ, в правоохранительные органы».

Кроме этого, омбудсмены получают право требовать привлечения к дисциплинарной и даже уголовной ответственности должностных лиц, нарушающих права человека.

Теперь должность уполномоченного по правам человека в субъекте РФ является государственной должностью. В документе также говорится, что на должность уполномоченного может быть назначен гражданин РФ, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. Оно и то же лицо может занимать должность уполномоченного не более двух сроков подряд.

Ранее в Госдуме приняли решение штрафовать за дискриминацию социально незащищенных граждан.