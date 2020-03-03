За дискриминацию социально незащищенных граждан будут штрафовать

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3 марта 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Законопроект, принятый Госдумой, вводит административную ответственность за отказ потребителю в доступе к товарам, работам и услугам по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья, возрастом.

Для должностных лиц штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей.

«В случае отказа нескольким потребителям одновременно или неоднократного отказа административная ответственность будет наступать за отказ каждому из них и за каждый случай отказа в отдельности», – говорится в пояснительной записке.

По мнению парламентариев, это позволит защитить от дискриминации при предоставлении услуг граждан из социально уязвимых категорий.

В Госдуме отметили, что законопроект подготовлен в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

«Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они «не нравятся» охраннику магазина или не соответствуют «имиджу» ресторана. К сожалению, такие случаи нередки – ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением», – говорит спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Госдума снизила возраст, дающий право назначения негосударственной пенсии.