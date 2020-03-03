Все новости >>

//Общество 13+

За дискриминацию социально незащищенных граждан будут штрафовать

, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

За дискриминацию социально незащищенных граждан будут штрафовать
Фото: сайт Госдума РФ

Законопроект, принятый Госдумой, вводит административную ответственность за отказ потребителю в доступе к товарам, работам и услугам по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья, возрастом.

Для должностных лиц штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей.

«В случае отказа нескольким потребителям одновременно или неоднократного отказа административная ответственность будет наступать за отказ каждому из них и за каждый случай отказа в отдельности», – говорится в пояснительной записке.

По мнению парламентариев, это позволит защитить от дискриминации при предоставлении услуг граждан из социально уязвимых категорий.

В Госдуме отметили, что законопроект подготовлен в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

«Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они «не нравятся» охраннику магазина или не соответствуют «имиджу» ресторана. К сожалению, такие случаи нередки – ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением», – говорит спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Госдума снизила возраст, дающий право назначения негосударственной пенсии.

ДВа

//картина дня

Общество

Репортер из Идлиба показал ПВО противника Асада

Повстанцы рассекретили мобильную группу ПВО, которая сбивает авиацию Асада

Сирийские повстанцы используют мобильные группы, чтобы сбивать авиацию Башара Асада. Военный корреспондент Фарук Шами, который находится в Идлибе на неподконтрольной Дамаску территории, выбрался с одной из них на передовую.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин осудил внесение в Конституцию РФ поправки, которые предлагают закрепить статут русского народа как «государствообразующего». В многонациональном государстве это не допустимо

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин осудил внесение в Конституцию РФ поправки, которые предлагают закрепить статут…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Предложение лидера ЛДПР вызывает недоумение и смахивает на провокацию, но Владимир Жириновский призывает отменить мораторий на смертную казнь за распространение фальшивых…

//новости ан

//новости ан