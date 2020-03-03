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В России снизили возраст, дающий право назначения негосударственной пенсии

, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

В России снизили возраст, дающий право назначения негосударственной пенсии
Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла во втором чтении поправки в статью 10 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» по вопросам назначения негосударственных пенсий».

Таким образом, снижается возраст, дающий право назначения негосударственной пенсии – с 60 до 55 лет для женщин и с 65 до 60 лет для мужчин. Кроме того, в соответствии с проектом закона, льготные категории, например, северяне, педагоги, врачи, многодетные матери, смогут получить негосударственную пенсию еще раньше. Наличие страхового стажа как условие для получения такой пенсии будет необязательным.

«Инициатива, с одной стороны, повышает интерес и доверие граждан к негосударственным пенсиям. Она позволит НПФ запустить программы поддержки, рассчитанные на определенный возраст или льготные категории. Предлагаемое правило может стать интересно и для новых категорий вкладчиков – военнослужащих, бюджетников», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, данная норма станет дополнительной мерой поддержки людей предпенсионного возраста, поможет улучшить их финансовое положение. Например, негосударственную пенсию мужчина с пенсионными накоплениями начнет получать в 60 лет, а страховую «государственную» – в 65 лет.

«Выплаты из НПФ в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате, тем более что при недостаточно большой сумме накоплений выплату из НПФ можно получить единовременно, целиком», – заявил Володин.

Ранее в рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию сообщили, как может измениться пенсия.

ДВа

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