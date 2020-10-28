В Минздраве исключили вакцинацию от коронавируса на коммерческих условиях
28 октября 2020, 11:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Вакцинация против новой коронавирусной инфекции на коммерческих условиях, в частности, иностранных туристов, невозможна. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Так представитель ведомства отреагировал на сообщения о якобы продаже в ряде зарубежных стран туров в РФ для вакцинации против коронавируса.
Кузнецов назвал это мошенничеством, добавив, что вакцинация от COVID-19 на коммерческих условиях, «да еще и для туристов», невозможна.
«Вакцинация уже идет, и для граждан она бесплатна. Абсолютный приоритет в вакцинации - у россиян. Только когда будут вакцинированы группы риска и все желающие можно будет говорить о каких-то коммерческих поставках», - отметил помощник главы Минздрава.
Ранее сообщалось, что чешский бизнесмен предложил организовать «туры за вакциной» в Россию.
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