В России за сутки выявили 16 202 случая коронавируса, умерли - 346

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28 октября 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 1 563 976 человек. Об этом стало известно в среду, 28 октября.

«За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни … 346 летальных исходов … полностью выздоровел 12 361 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 3670, Санкт-Петербурге – 727, Московской области – 505, Нижегородской области – 377 и Архангельской области – 317.

Наименьшее - Еврейская АО – 41, Чеченская Республика – 10, Ненецкий АО – 4. В Чукотском АО не выявлено ни одного случая новой инфекции.

Темп прироста по стране составляет 1%.