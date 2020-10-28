На танкере "Генерал Ази Асланов" в ходе осмотра были обнаружены человеческие останки.
Возможно, они принадлежат морякам, которые пропали после взрыва, однако подтвердить это предположение может только экспертиза, — сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СКР.
Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что поиски троих пропавших без вести моряков — матроса, практиканта и боцмана было решено прекратить.
Аргументы Недели → Общество 13+
На судне "Генерал Ази Асланов" обнаружили останки погибших моряков
28 октября 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
На танкере "Генерал Ази Асланов" в ходе осмотра были обнаружены человеческие останки.
Kub