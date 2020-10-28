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28 октября 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

На танкере "Генерал Ази Асланов" в ходе осмотра были обнаружены человеческие останки.



Возможно, они принадлежат морякам, которые пропали после взрыва, однако подтвердить это предположение может только экспертиза, — сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СКР.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что поиски троих пропавших без вести моряков — матроса, практиканта и боцмана было решено прекратить.