Попова считает, что причиной заражения COVID-19 чаще всего становятся нарушения правил
28 октября 2020, 09:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Несоблюдение санитарных правил является главной причиной заболевания коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, ведомственные опросы говорят о том, что 85% заболевших не носили маски и не мыли руки. Она также отметила, что «недалеко от пожилых» по количеству заболевших находятся люди в возрасте от 30 до 49 лет.
«Это, очевидно те, кто хуже всего соблюдают требования в части масочного режима», – сказала Попова.
Ранее Попова заявила, что заражение возможно даже после вакцинации.
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