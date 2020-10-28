Попова считает, что причиной заражения COVID-19 чаще всего становятся нарушения правил

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Анна Попова. Фото: сайт правительства РФ

Несоблюдение санитарных правил является главной причиной заболевания коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, ведомственные опросы говорят о том, что 85% заболевших не носили маски и не мыли руки. Она также отметила, что «недалеко от пожилых» по количеству заболевших находятся люди в возрасте от 30 до 49 лет.

«Это, очевидно те, кто хуже всего соблюдают требования в части масочного режима», – сказала Попова.

Ранее Попова заявила, что заражение возможно даже после вакцинации.