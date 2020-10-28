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Самолет Ту-154 совершил последний гражданский перелет в России

, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Самолет Ту-154 совершил последний гражданский перелет в России
Самолет ТУ-154. Фото: pixabay.com

Самолет Ту-154 совершил последний в России гражданский перелет, выполнив рейс из Якутии в Новосибирск.

Воздушное судно совершило двухчасовой перелет из города Мирного, в аэропорт Толмачево, куда доставило 140 пассажиров. Сообщается, что у данного воздушного судна заканчивается действие сертификата летной годности, после вывода из эксплуатации борт будет находиться в новосибирском аэропорту. Поднять самолет в заключительный рейс доверили опытному экипажу.

Первый полет ТУ-154 состоялся 3 октября 1968 года, а эксплуатация началась 9 февраля 1972 года. Этот лайнер стал самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолётом.

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