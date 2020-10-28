В МВД заявили о снижении преступности среди несовершеннолетних

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: сайт МВД

В России зафиксировано снижение числа выявленных преступников среди несовершеннолетних. Это следует из статданных МВД о состоянии преступности за период с января по сентябрь 2020 года.

Среди несовершеннолетних – более 24 тыс. преступников – это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Доля злоумышленников в возрасте до 18 лет составила чуть более 4%.

Что касается состояния преступности в целом, то, по данным МВД, в большинстве случаев (84,4%) преступления совершали совершеннолетние мужчины.

Ранее сообщалось, что Чечня признана самым безопасным регионом России по версии МВД.