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Чечня признана самым безопасным регионом России по версии МВД

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Чечня признана самым безопасным регионом России по версии МВД
Фото: сайт МВД

МВД России признало Чечню одним из самых безопасных регионов РФ.

По данным отчета, опубликованного на сайте МВД России, Чечня вошла в число регионов России с наименьшим числом преступлений за 9 месяцев 2020 года.

В рейтинг ведомства по уровню безопасности также вошли Северная Осетии, Адыгея, Тыва и Ярославская область.

Наибольшее число преступлений зарегистрировано в Севастополе, Санкт-Петербурге и Смоленской области.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о введении карантина на территории региона.

ДВа

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