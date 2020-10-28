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В Роструде напомнили, что первая рабочая неделя ноября будет сокращенной

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Роструде напомнили, что первая рабочая неделя ноября будет сокращенной
Фото: pixabay.com

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября.

Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня – 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября, пояснили в федеральной службе по труду и занятости.

В ведомстве добавили, что поскольку вторник, 3 ноября, является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.

Ранее сообщалось, что вирусолог Виктор Зуев считает, что остановить рост заболеваемости коронавирусом смогут нерабочие дни.

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