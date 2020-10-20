Вирусолог Виктор Зуев считает, что остановить рост заболеваемости коронавирусом смогут нерабочие дни

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20 октября 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Люди в масках. Фото: сайт Госдумы РФ

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что без введения нерабочих дней остановить рост заболеваемости коронавирусом невозможно.

Он отметил, что выходные дни нужно вводить, потому что по-другому остановить рост заболеваемости не получится.

Ранее Зуев заявил, что ужесточение штрафов лучшее средство борьбы с коронавирусной инфекцией, приведя в пример жителей Китая, где второй волны пандемии удается избегать.