Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Попова: необходимость введения обязательного масочного режима в РФ связана с ухудшением эпидситуации

, 20:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

Попова: необходимость введения обязательного масочного режима в РФ связана с ухудшением эпидситуации
глава Роспотребнадзора Анна Попова, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова вечером во вторник, 27 октября, в рамках разговора с журналистами объяснила, чем обусловлено ведение обязательного масочного режима в России в местах скопления людей.

По словам Анны Поповой, введение обязательного масочного режима в транспорте, общественных местах, а также местах массового скопления людей со среды, 28 октября, напрямую связано с риском негативного развития эпидемиологической ситуации.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что такие меры были введены из-за того, что зафиксировано ухудшение ситуации с распространением COVID-19.

ЕТ

Армия

Азербайджанские военные обстреливают территорию Армении

Азербайджанские военные обстреливают территорию Армении

В Баку считают, что азербайджанские Вооруженные силы вправе наносить удары по угрожающим его территориальной целостности военным объектам, вне зависимости от их местонахождения. 27 октября было сделано совместное заявление Министерства обороны (МО) и Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью