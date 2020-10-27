Попова: необходимость введения обязательного масочного режима в РФ связана с ухудшением эпидситуации

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27 октября 2020, 20:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова вечером во вторник, 27 октября, в рамках разговора с журналистами объяснила, чем обусловлено ведение обязательного масочного режима в России в местах скопления людей.

По словам Анны Поповой, введение обязательного масочного режима в транспорте, общественных местах, а также местах массового скопления людей со среды, 28 октября, напрямую связано с риском негативного развития эпидемиологической ситуации.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что такие меры были введены из-за того, что зафиксировано ухудшение ситуации с распространением COVID-19.