Попова: необходимость введения обязательного масочного режима в РФ связана с ухудшением эпидситуации
27 октября 2020, 20:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 24
Глава Роспотребнадзора Анна Попова вечером во вторник, 27 октября, в рамках разговора с журналистами объяснила, чем обусловлено ведение обязательного масочного режима в России в местах скопления людей.
По словам Анны Поповой, введение обязательного масочного режима в транспорте, общественных местах, а также местах массового скопления людей со среды, 28 октября, напрямую связано с риском негативного развития эпидемиологической ситуации.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что такие меры были введены из-за того, что зафиксировано ухудшение ситуации с распространением COVID-19.
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