Роспотребнадзор предупредил о введении в России всеобщего масочного режима с 28 октября

Аргументы Недели → Общество 13+

27 октября 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России со среды, 28 октября, вводится всеобщий масочный режим. Граждане теперь должны носить защитные маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси на парковках, в лифтах.

Соответствующее постановление подписал Роспотребнадзор. Документ вступает в силу 28 октября. Роспотребнадзор также предписал усилить дезинфекцию в транспорте и других местах массового пребывания людей.

Ведомство также рекомендует не проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и приостановить работу предприятий общепита по ночам, с 23:00 до 06:00.

Согласно пояснению Роспотребнадзора, новые ограничительные меры вводятся из-за продолжающегося распространения коронавируса, а также сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.