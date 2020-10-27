Роспотребнадзор предупредил о введении в России всеобщего масочного режима с 28 октября
27 октября 2020, 10:22[ «Аргументы Недели» ]
В России со среды, 28 октября, вводится всеобщий масочный режим. Граждане теперь должны носить защитные маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси на парковках, в лифтах.
Соответствующее постановление подписал Роспотребнадзор. Документ вступает в силу 28 октября. Роспотребнадзор также предписал усилить дезинфекцию в транспорте и других местах массового пребывания людей.
Ведомство также рекомендует не проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и приостановить работу предприятий общепита по ночам, с 23:00 до 06:00.
Согласно пояснению Роспотребнадзора, новые ограничительные меры вводятся из-за продолжающегося распространения коронавируса, а также сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.
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