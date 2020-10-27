В Госдуме предложили обсудить с Голиковой ситуацию с распространением коронавируса

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27 октября 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Первый зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев предложил обсудить ситуацию с коронавирусом с вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой.

Спикер ГД Вячеслав Володин идею поддержал, отметив, что «такой разговор могли бы провести с участием профильных комитетов, представителей фракций».

По его словам, встреча могла бы состояться на этой либо на следующей неделе.

«Что касается вопроса, связанного с пандемией, – эта тема должна быть на постоянном контроле. Есть проблема с медикаментами, есть и другие вопросы, которые требуют контроля и внимания», — отметил Володин.

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