В Госдуме предложили обсудить с Голиковой ситуацию с распространением коронавируса
27 октября 2020, 19:06[ «Аргументы Недели» ]
Первый зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев предложил обсудить ситуацию с коронавирусом с вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой.
Спикер ГД Вячеслав Володин идею поддержал, отметив, что «такой разговор могли бы провести с участием профильных комитетов, представителей фракций».
По его словам, встреча могла бы состояться на этой либо на следующей неделе.
«Что касается вопроса, связанного с пандемией, – эта тема должна быть на постоянном контроле. Есть проблема с медикаментами, есть и другие вопросы, которые требуют контроля и внимания», — отметил Володин.
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