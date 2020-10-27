Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Депутат ГД Власов предложил отменить занятия в школах на месяц

, 17:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Депутат ГД Власов предложил отменить занятия в школах на месяц
Василий Власов. Фото: сайт ГД

Депутат Госдумы Василий Власов предложил на месяц отменить занятия в школах из-за распространения коронавируса.

По его словам, сейчас нужны более радикальные меры в плане профилактики коронавирусной инфекции, а школьную программу «всегда можно будет нагнать».

Власов подчеркнул, что от того, что школьники младших классов ходят в школу, «могут пострадать их бабушки и дедушки, которые отводят их туда».

Парламентарий отметил, что от того, что школьники пропустят лишний месяц, учитывая, что на кону стоит жизнь их родителей, дедушек и бабушек, «никто не пострадает».

В конце августа Власов уже выступал с предложением отложить начало нового учебного года.

ДВа

В мире

Турецкий профессор Салих Йылмаз: Россия не попалась в «ловушку Пашиняна» в Карабахе

Турецкий профессор Салих Йылмаз: Россия не попалась в «ловушку Пашиняна» в Карабахе

Армянский премьер Никол Пашинян хотел втянуть Российскую Федерацию в вооруженный конфликт в Карабахе, однако этот план потерпел неудачу. Соответствующую точку зрения высказал Салих Йылмаз, профессор из Турции.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью