Минздрав и Роспотребнадзор разошлись во мнениях по поводу выхода на плато по ВИЧ-инфекции

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27 октября 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

В Минздраве считают, что Россия выходит на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, однако в институте Роспотребнадзора утверждают, что ситуация продолжает ухудшаться.

В России установился стабильный уровень прироста числа зараженных ВИЧ-инфекцией, что можно считать выходом на плато заболеваемости. Об этом заявил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус.

Академик РАН, завотделом эпидемиологии и профилактики СПИДа Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский не согласился с тезисом Мазуса.

Он отметил, что для того чтобы страна вышла на плато, должно регистрироваться столько же ВИЧ-инфицированных, сколько умирает от СПИДа.

«Но даже по тем скромным данным, которые публикует Минздрав, в прошлом году прибавилось 80 тысяч новых случаев, а умерло порядка 30 тысяч человек», – отметил академик.

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