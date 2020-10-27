В Госдуме прошли первое чтение поправки, которые ускорят расселение аварийного жилья

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27 октября 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдумы РФ

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, принятие закона позволит эффективнее реализовать региональные программы расселения аварийного жилищного фонда.

Кроме того, Фонд содействия реформированию ЖКХ сможет привлекать кредитные средства и направлять их на поддержку регионов для ускоренной реализации программ расселения аварийного жилья. Причем, финансовую помощь субъектам РФ можно будет оказывать сверх установленного лимита.

Ранее сообщалось, что Путин поручил разработать программу поддержки строительства частного жилья.