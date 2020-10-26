Путин поручил разработать программу поддержки строительства частного жилья

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26 октября 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры, направленные на предоставление ипотеки россиянам на строительство индивидуальных жилых домов.

Определен срок выполнения поручения - 1 июля 2021 года. О программе поддержки ИЖС Путин говорил в феврале 2019 года. К 2024 году ежегодный объем ввода индивидуального жилья должен превысить 40 млн квадратных метров.

В августе 2020 года Минстрой России внес в правительство подобную программу и параллельно раскритиковал банки за торможение программы по строительству частных домов.

Ранее Путин предложил расширить условия льготной ипотеки под 6,5%.