Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Путин поручил разработать программу поддержки строительства частного жилья

, 21:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Путин поручил разработать программу поддержки строительства частного жилья
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры, направленные на предоставление ипотеки россиянам на строительство индивидуальных жилых домов.

Определен срок выполнения поручения - 1 июля 2021 года. О программе поддержки ИЖС Путин говорил в феврале 2019 года. К 2024 году ежегодный объем ввода индивидуального жилья должен превысить 40 млн квадратных метров.

В августе 2020 года Минстрой России внес в правительство подобную программу и параллельно раскритиковал банки за торможение программы по строительству частных домов.

Ранее Путин предложил расширить условия льготной ипотеки под 6,5%.

ДВа

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью