Путин поручил разработать программу поддержки строительства частного жилья
26 октября 2020, 21:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры, направленные на предоставление ипотеки россиянам на строительство индивидуальных жилых домов.
Определен срок выполнения поручения - 1 июля 2021 года. О программе поддержки ИЖС Путин говорил в феврале 2019 года. К 2024 году ежегодный объем ввода индивидуального жилья должен превысить 40 млн квадратных метров.
В августе 2020 года Минстрой России внес в правительство подобную программу и параллельно раскритиковал банки за торможение программы по строительству частных домов.
Ранее Путин предложил расширить условия льготной ипотеки под 6,5%.
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