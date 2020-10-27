Эксперт Гращенков считает, что в перспективе в Кабмине РФ может произойти ротация «под Белоусова»

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27 октября 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Андрей Белоусов и Михаил Мишустин. Фото: сайт Кремля

В правительстве может произойти ротация под нужды группы Андрея Белоусова – инфляционистов, борющихся с монетаристами в лице Набиуллиной – Грефа – Силуанова. Так считает руководитель Центра развития региональной политики политолог Илья Гращенков.

По его словам, противостояние экономических концепций может вылиться в политическую плоскость перед выборами в Госдуму, и даже привести к идеологическому противостоянию условных либералов-монетаристов и охранителей-госкапиталистов во власти.

«Я не думаю, что монетаристов окончательно сможет победить группа инфляционистов, которые ратуют, что дешевый рубль сейчас даст возможность существенно поднять экономику», – считает эксперт.

Он отметил, что Путин опасается целиком делать на это ставку. Но ввиду того, что Запад постоянно закручивает гайки, усиление именно этой группы национальной экономики будет во многом ответом Западу.

«Впрочем, в ближайшее время никаких революционных поворотов экономического курса не предвидится», – отметил Гращенков.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о макроэкономической стабильности в стране