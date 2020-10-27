Голикова заявила, что избежать второго локдауна из-за COVID-19 можно

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27 октября 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во вторник, 27 октября, заявила, что избежать второго локдауна в связи с COVID-19 возможно, только предпринимая усилия по обеспечению безопасности людей и своевременному оказанию медпомощи.

В рамках вступительного слова на расширенном заседании Координационного совета "Деловой России" Татьяна Голикова отметила, что усилия должны быть направлены на безопасность граждан Российской Федерации и, в частности, трудовых коллективов. Кроме того, следует уделить особое внимание проведению профилактических мероприятий и своевременному оказанию медицинской помощи.

По словам вице-премьера, лучше предотвратить негативную ситуацию, чем позже вести борьбу с ее последствиями.