Володин призвал БРИКС противостоять политической конфронтации при борьбе с пандемией

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27 октября 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Пандемия становится еще одной сферой политической конфронтации и недобросовестной конкуренции. Об этом спикер ГД Вячеслав Володин заявил в рамках парламентского форума БРИКС.

Председатель Госдумы отметил, что интересы глобальной стабильности требуют своевременного реагирования на эти вызовы.

«Но вместо этого мы видим, как пандемия становится еще одной сферой политической конфронтации и недобросовестной конкуренции. Мы должны противостоять этому. Международное сотрудничество в интересах здоровья и благополучия людей должно эффективно противодействовать этим вызовам», – отметил он.

Председатель ГД напомнил, что пять лет назад в рамках российского председательства главы государств стран БРИКС определили курс на взаимодействие в борьбе с инфекционными заболеваниями.

«Наша страна создала и зарегистрировала две вакцины от коронавируса. На подходе – регистрация третьей. Совместные действия стран БРИКС по производству вакцины от коронавируса, в том числе на основе российской разработки «Спутник V», – яркий пример партнерства, взаимопомощи и поддержки», – сказал Володин, отметив, что Китай и Индия являются крупнейшими производителями и поставщиками лекарств в мире, а ЮАР и Бразилия – лидерами на фармацевтических рынках своих континентов.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет абсолютно бесплатной.