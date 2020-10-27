Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Милонов «со слезами» опроверг информацию, что его нет на заседании Госдумы из-за отказа сдавать тест на COVID-19

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Милонов «со слезами» опроверг информацию, что его нет на заседании Госдумы из-за отказа сдавать тест на COVID-19
Виталий Милонов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов опроверг информацию, что его нет на заседании нижней палаты парламента из-за отказа сдавать тест на коронавирус. В stories своего Instagram он опубликовал селфи с заседания.

Также он выложил анимационную картинку, на которой якобы плачет мультяшными слезами, пишет "МК".

"Это враки. Не знаю, кто там решил себе рейтинг сделать", — заявил депутат беседе с Национальной службой новостей, подчеркнув, что будет разбираться в том, почему появились подобные сообщения. "Я просто думаю, что это какое-то нехорошее лицо - иначе, редиска - под видом анонимного источника такие вещи распространяет", - заявил Милонов Business FM.

Депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Виталий Милонов отказались сдавать тест на коронавирус и были не допущены на пленарное заседание, сообщил ранее "Интерфакс", ссылаясь на источник в аппарате Думы.

Депутат Госдумы Алексей Куринный назвал условия обязательной массовой вакцинации от COVID-19.

НС

В мире

Турецкий профессор Салих Йылмаз: Россия не попалась в «ловушку Пашиняна» в Карабахе

Турецкий профессор Салих Йылмаз: Россия не попалась в «ловушку Пашиняна» в Карабахе

Армянский премьер Никол Пашинян хотел втянуть Российскую Федерацию в вооруженный конфликт в Карабахе, однако этот план потерпел неудачу. Соответствующую точку зрения высказал Салих Йылмаз, профессор из Турции.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью