Милонов «со слезами» опроверг информацию, что его нет на заседании Госдумы из-за отказа сдавать тест на COVID-19

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27 октября 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Виталий Милонов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов опроверг информацию, что его нет на заседании нижней палаты парламента из-за отказа сдавать тест на коронавирус. В stories своего Instagram он опубликовал селфи с заседания.

Также он выложил анимационную картинку, на которой якобы плачет мультяшными слезами, пишет "МК".

"Это враки. Не знаю, кто там решил себе рейтинг сделать", — заявил депутат беседе с Национальной службой новостей, подчеркнув, что будет разбираться в том, почему появились подобные сообщения. "Я просто думаю, что это какое-то нехорошее лицо - иначе, редиска - под видом анонимного источника такие вещи распространяет", - заявил Милонов Business FM.

Депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Виталий Милонов отказались сдавать тест на коронавирус и были не допущены на пленарное заседание, сообщил ранее "Интерфакс", ссылаясь на источник в аппарате Думы.

Депутат Госдумы Алексей Куринный назвал условия обязательной массовой вакцинации от COVID-19.