Депутат Госдумы Алексей Куринный назвал условия обязательной массовой вакцинации от COVID-19
27 октября 2020, 09:37[ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что массовая обязательная вакцинация от коронавируса является мерой чрезвычайного характера и пока ее в России не рассматривают.
"Это достаточно жесткое покушение на права человека, на его свободу решений. Пока еще цивилизованные страны к такому методу не прибегали", - подчеркнул Куринный, сообщает Радио Sputnik. Требовать обязательную массовую вакцинацию можно будет только при реальной опасности для большого количества российских граждан. При этом депутат отметил, что о созданной вакцине в настоящий момент можно "говорить с хорошей долей уверенности, что она безопасна, но говорить об эффективности пока довольно сложно". Поэтому препарата, которым имело бы смысл прививать всех, пока нет.
Ранее Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет абсолютно бесплатной.
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