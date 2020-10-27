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Жириновский предсказал, что шенгенская зона рухнет, евро исчезнет

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Жириновский предсказал, что шенгенская зона рухнет, евро исчезнет
Владимир Жириновский , Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что европейские страны вернутся к стандартным пограничным режимам, шенгенская зона рухнет из-за пандемии коронавируса.

Он это обосновал тем, что жители европейских государств не могут быть довольны тем, что "человек с одной страны европейской привезет заразу в другую". в связи с этим, вероятно, обычные пограничные режимы восстановятся, сказал лидер ЛДПР в эфире телеканала "Россия 24".

Жириновский также считает, евро тоже прекратит свое существование. "Пускай люди в каждой стране пользуются своей валютой, чтобы не было влияния", - добавил политик.

В России зафиксировано самое большое число смертей от коронавируса за сутки за период пандемии COVID-19.

НС

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