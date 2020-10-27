В России зафиксировано самое большое число смертей от коронавируса за сутки за период пандемии COVID-19

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27 октября 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 320 человек. Это максимальное число летальных исходов за сутки с начала пандемии коронавируса нового типа.

Ранее 21 октября умерли 317 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в России скончались 26 589 человек, у которых был диагностирован COVID-19.

По данным оперштаба, больше всего людей умерли в Москве — 61 пациента. 47 пациентов скончались в Санкт-Петербурге. По 16 жертв COVID-19 в Воронежской и Ростовской областях.

За сутки в России зарегистрировано 16 550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом, новые случаи выявлены в 85 регионах страны. В Москве новых случаев за сутки - составил 4312.

Показатели других регионов: Санкт-Петербург - 721, Московская область - 496, Нижегородская область - 369, 9, Архангельская область - 312, Ростовская область - 311. Более двухсот новых заболевших: Свердловская область - 287, Красноярский край - 277, Воронежская область - 276, Забайкальский край - 228, Бурятия - 217, Иркутская область - 215, Алтайский край - 214, Коми - 206, Ульяновская область - 203.

Роспотребнадзор опасается, что всплеск заражений может возобновиться после новогодних праздников, а снижение числа зараженных начнется к будущему лету.