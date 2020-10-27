Вирусолог Анатолий Альтштейн оценил введение всеобщего масочного режима в стране
27 октября 2020, 13:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: "360"
Доктор медицинских наук, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн пояснил, почему Роспотребнадзор дал рекомендации носить маски в местах массового скопления людей, а также в транспорте, лифтах и на парковках.
Роспотребнадзор, по его словам, такими мерами пытается сдержать эпидемию COVID-19. От всеобщего карантина отказались, значит, нужны другие меры. Поэтому и вводится федеральный масочный режим.
Альтштейн отметил несомненную пользу масок. "Даже если они дадут снижение заражаемости вдвое, и то речь же идет о сотнях тысяч людей и тысячах смертей", - подчеркнул вирусолог.
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