Вирусолог Анатолий Альтштейн оценил введение всеобщего масочного режима в стране

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27 октября 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "360"

маски, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Доктор медицинских наук, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн пояснил, почему Роспотребнадзор дал рекомендации носить маски в местах массового скопления людей, а также в транспорте, лифтах и на парковках.

Роспотребнадзор, по его словам, такими мерами пытается сдержать эпидемию COVID-19. От всеобщего карантина отказались, значит, нужны другие меры. Поэтому и вводится федеральный масочный режим.

Альтштейн отметил несомненную пользу масок. "Даже если они дадут снижение заражаемости вдвое, и то речь же идет о сотнях тысяч людей и тысячах смертей", - подчеркнул вирусолог.