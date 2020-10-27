Путин продлил до 1 марта 2021 года автоматическое начисление ежемесячных выплат на детей до трёх лет
27 октября 2020, 12:49[ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2021 года автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребёнка до трёх лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Имеются ввиду выплаты на детей, которые предоставляются при среднедушевом доходе семьи не более двух прожиточных минимумов. В связи с пандемией коронавируса такие выплаты с апреля до сентября выплачивались автоматически. С 2 октября вновь потребовалось подавать заявление.
Путин ранее предложил увеличить пособия по временной нетрудоспособности (больничные листы) для родителей с детьми в возрасте до семи лет до размеров средней зарплаты.
Также президент поручил правительству до 1 августа 2021 года внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.
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