Путин предложил повысить пособия по временной нетрудоспособности родителям детей до семи лет

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27 октября 2020, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить пособия по временной нетрудоспособности для родителей с детьми в возрасте до семи лет до размеров средней зарплаты.

Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность стопроцентной оплаты больничных листов родителям детей до семи лет – независимо от стажа работы, - сообщила пресс-служба Кремля.

Также Путин поручил до 1 августа 2021 года внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее в октябре подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет.

Аудиторы Счетной палаты изучили новый подход к расчету ПМП и сделали заключение по проекту бюджета Пенсионного фонда России.