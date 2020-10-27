В Счетной палате прокомментировали изменение расчета прожиточного минимума пенсионера

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27 октября 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Пенсионер, Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay

Изменение расчета прожиточного минимума пенсионера с 2021 года не обеспечит ежегодный рост этого показателя. Аудиторы Счетной палаты изучили новый подход к расчету ПМП и сделали заключение по проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

«Изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен», — говорится в заключении Счетной палаты.

Согласно оценке специалистов СП, если ПМП в регионе не изменяется в течение нескольких лет, это может привести к сокращению пенсионных выплат в новом году по сравнению с 2020 годом.

С 2021 года правительство изменило подход к расчету прожиточного минимума населения. Прожиточные минимумы трудоспособного населения, пенсионеров и детей будут определены в соотношении с прожиточным минимумом на душу населения в целом по России: для трудоспособного населения — 109% от этого уровня, для пенсионеров — 86%, для детей — 97%.

Замглавы Минтруда Ольга Баталина ранее заявила, что заниженный ПМП будет исправлен благодаря новой методике расчета показателя