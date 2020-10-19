Замглавы Минтруда: Заниженный ПМ пенсионера в России будет исправлен

Аргументы Недели → Общество 13+

19 октября 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

пенсионеры, фото: pixabay.com

Замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что заниженный прожиточный минимум (ПМ) пенсионеров будет исправлен благодаря новой методике расчета показателя.

«Учитывалось, что у нас, к сожалению, в последние годы прожиточный минимум пенсионера был занижен. И если вы сейчас в расчетном соотношении посмотрите, то вы увидите, что сегодня ПМ пенсионера, среднедушевого прожиточного минимума, составляет порядка 81,5-82%», - высказала она на «нулевом чтении» законопроекта.

Баталина отметила, что, согласно новой методике, данный показатель составит 86%. По ее словам, это приведет к повышению ПМ.

Ранее в Минтруда сообщили об изменении правил выплаты пенсий.