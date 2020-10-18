В Минтруда сообщили об изменении правил выплаты пенсий

Пенсионеры смогут сохранять дату получения пенсии при смене банка, кредитную организацию. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подписал соответствующий приказ.
До внесения поправки в Правила при изменении банка, в котором пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться. Согласно приказу, изменения вносятся в 115 пункт правил выплаты пенсий и вступили в силу 18 октября. Пенсионеры, сменившие банк, могут получать пенсию в дату, в которую получали ее ранее.
Минтруд отметил, что пенсионер сам выбирает, как ему удобно получать пенсию, и есть варианты: можно забирать самостоятельно в почтовом отделении, деньги могут приносить на дом почтальоны. В настоящее время большинство пенсионеров выбирают способ получения пенсий через банки.
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