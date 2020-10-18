Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Минтруда сообщили об изменении правил выплаты пенсий

, 21:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

В Минтруда сообщили об изменении правил выплаты пенсий
фото: pixabay.com

Пенсионеры смогут сохранять дату получения пенсии при смене банка, кредитную организацию. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подписал соответствующий приказ.

До внесения поправки в Правила при изменении банка, в котором пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться.
Согласно приказу, изменения вносятся в 115 пункт правил выплаты пенсий и вступили в силу 18 октября.
Пенсионеры, сменившие банк, могут получать пенсию в дату, в которую получали ее ранее.

Минтруд отметил, что пенсионер сам выбирает, как ему удобно получать пенсию, и есть варианты: можно забирать самостоятельно в почтовом отделении, деньги могут приносить на дом почтальоны.  В настоящее время большинство пенсионеров выбирают способ получения пенсий через банки.

ИЧ

Общество

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Жириновский считает, что выезд из России с туристической целью надо срочно запрещать

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает преждевременным разрешение российским туристам посещать южные страны, в частности Турцию. Он напомнил, что вторая волна COVID-19 в России вызвана во многом приезжающими из отпусков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью