Депутат Нилов прокомментировал предписание Роспотребнадзора носить маски в лифтах и на парковках

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27 октября 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Ярослав Нилов, фото из соцсети

Рекомендации Роспотребнадзора даются не просто так. В России со среды, 28 октября, вводится всеобщий масочный режим. Граждане теперь должны носить защитные маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси на парковках, в лифтах.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал предписание Роспотребнадзора о всеобщем масочном режиме с 28 октября. По мнению парламентария, «те рекомендации, которые даются, даются не просто так, лучше перестраховаться и с пониманием отнестись к введённым ограничениям». Как считает Нилов, «на 100%, наверное, маски, перчатки и санитайзеры не защищают от коронавируса, но риск заразиться снижают, и также снижается риск инфицирования другими болезнями, так как вокруг огромное количество микробов и вирусов», - передаёт RT.

Депутат отметил, что наличие маски «защищает и окружающих, если вирус передаётся воздушно-капельным путём, и самого носителя».