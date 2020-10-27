ТАСС: коэффициент распространения COVID-19 в Москве опустился ниже единицы

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27 октября 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

коронавирус, фото: pixabay.com

Коэффициент распространения коронавируса в Российской Федерации сегодня снизился с 1,06 до 1,03. В столице этот показатель вновь опустился ниже единицы и составляет 0,96.

Это следует из подсчетов ТАСС на основе сведений федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. В настоящий момент коэффициент применяется, например, для принятия решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с другими государствами. Роспотребнадзор рекомендует открывать границу для конкретного государства, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

Помимо Москвы коэффициент ниже единицы в Ростовской области (0,98) и Ханты-Мансийском автономном округе (0,99).

В Санкт-Петербурге показатель четвертый день держится на отметке 1,03. Наиболее большой коэффициент наблюдается в Иркутской области - в регионе, где в течение 4 дней выявляют уже более 200 новых случаев заражения, за сутки он вырос с 1,13 до 1,14.

Роспотребнадзор предупредил о введении в России всеобщего масочного режима с 28 октября.