В Челябинской области зафиксировано 145 новых случаев заболевания коронавирусом, вчера было меньше

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27 октября 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

В Челябинской области выявлено 145 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. По данным регионального оперативного штаба по COVID-19, 26 октября в Челябинской области антирекорд - 138 новых случаев заражения.

В оперштабе также привели информацию о летальных исходах пациентов с подтвержденным ковидом. Третьи сутки подряд в области умирает по семь пациентов, - сообщает URA.RU.

В сводках оперштаба указано, что с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено 19 656 случаев заражения. Сейчас лечение проходят 4 185 южноуральцев. Скончались семь человек в возрасте от 58 до 88 лет. У четверых COVID-19 осложнил тяжелые заболевания, для 74-летней пациентки смертельной стала ковидная пневмония. Выздоровел за сутки 41 человек, с начала пандемии — 14 811 жителей области.

До 1 ноября в Челябинской области продлен режим повышенной готовности. Пациентов в среднетяжелом состоянии, у которых появилась положительная динамика, выписывают из ковидных госпиталей на долечивание дома, чтобы освободить койки для более нуждающихся.

Для снижения дефицита врачей власти готовят решение об отмене диспансеризации со 2 ноября.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в России может вновь обостриться в феврале - марте 2021 года, после новогодних праздников.