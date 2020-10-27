Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева госпитализировали с COVID-19
27 октября 2020, 09:08[ «Аргументы Недели» ]
Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сообщившего 26 октября о положительном тесте на COVID-19, госпитализировали. Вчера Кобзев подтвердил свое заболевание и собирался работать дистанционно.
Сегодня в пресс-службе правительства области информировали о его госпитализации. Представители Кобзева говорят, что состояние главы региона стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение медиков.
26 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин был на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказал о заболевших коронавирусом депутатах. Всего переболел 91 парламентарий, 38 сейчас лечатся в больницах. Один депутат Госдумы Ваха Агаев умер.
Вчера в России был установлен новый анти-рекорд суточных заражений коронавирусом — 17 347 случаев.
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