Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева госпитализировали с COVID-19

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27 октября 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сообщившего 26 октября о положительном тесте на COVID-19, госпитализировали. Вчера Кобзев подтвердил свое заболевание и собирался работать дистанционно.

Сегодня в пресс-службе правительства области информировали о его госпитализации. Представители Кобзева говорят, что состояние главы региона стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение медиков.

26 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин был на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказал о заболевших коронавирусом депутатах. Всего переболел 91 парламентарий, 38 сейчас лечатся в больницах. Один депутат Госдумы Ваха Агаев умер.

Вчера в России был установлен новый анти-рекорд суточных заражений коронавирусом — 17 347 случаев.