Мишустин ответил Зюганову по поводу прав трудящихся в период пандемии

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26 октября 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаил Мишустин. Фото: сайт ГД

Ограничения в России связаны с мерами профилактики и борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Лидер думской фракции заявил, что «все главные права трудящихся или под сомнением, или перечеркнуты», кроме того, сейчас не соблюдается право на восьмичасовой рабочий день.

Глава правительства РФ отметил, что ограничения вынужденные и он очень надеется, что «мы как можно быстрее с ними расстанемся». Мишустин добавил, что после того как можно будет снимать ограничения, трудящихся в их правах никто ограничивать не будет.

Ранее сообщалось, что спикер ГД Вячеслав Володин предложил Мишустину поддержать регионы.