Серебряный и бронзовый значки ГТО предлагают засчитывать при поступлении в вузы

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26 октября 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт ВФСК ГТО

Минобрнауки России предлагает начислять дополнительные баллы за наличие любого значка ГТО.

В настоящее время такое правило распространяется на обладателей золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Министерство предлагает распространить льготы на серебряный и бронзовый значки.

Статистика реализации комплекса показывает, что число школьников с золотым значком ГТО намного превышает количество выполнивших нормативы ГТО на серебряный и бронзовый значки.

«Это частично объясняется тем, что у школьников 15-17 лет отсутствует мотивация к выполнению нормативов с результатами ниже уровня золотого знака, так как присвоение серебряного и бронзового знаков не дает дополнительных баллов при поступлении в вузы», – говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что школьница скончалась в Подмосковье при сдаче норматива ГТО по плаванию.