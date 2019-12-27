Школьница скончалась в Подмосковье при сдаче норматива ГТО по плаванию

17-летняя школьница скончалась в больнице после сдачи норматива ГТО по плаванию в подмосковном Воскресенске. Известно, что девушка была доставлена в медицинское учреждение прямо из дворца спорта.

Старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий отметила, что школьница почувствовала себя плохо во время заплыва на дистанции 50 метров. Девушка начала терять сознание, после чего спасатели достали ее из воды и передали врачам скорой помощи.

Медикам не удалось спасти школьницу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно предварительным данным, смерть наступила от острой сердечной недостаточности.