В Нальчике запрет на массовые мероприятия в столице будет введен 2 ноября
26 октября 2020, 19:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Оперативный штаб Кабардино-Балкарии вводит в столице региона запрет на всевозможные массовые мероприятия из-за роста распространения коронавирусной инфекции.
В документе говорится, что с 2 ноября на территории городского округа Нальчик запрещено проведение мероприятий с числом участников более 50 человек.
Мэр Нальчика Таймураз Ахохов на встрече с представителями крупных предприятий общепита уже уведомил их о необходимости приостановки проведения торжественных мероприятий до стабилизации роста числа заболевших.
Ранее сообщалось, что в Адыгее запретили проведение всех массовых мероприятий.
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