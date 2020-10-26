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В Нальчике запрет на массовые мероприятия в столице будет введен 2 ноября

, 19:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Нальчике запрет на массовые мероприятия в столице будет введен 2 ноября
Таймураз Ахохов. Фото: сайт администрации Нальчика

Оперативный штаб Кабардино-Балкарии вводит в столице региона запрет на всевозможные массовые мероприятия из-за роста распространения коронавирусной инфекции.

В документе говорится, что с 2 ноября на территории городского округа Нальчик запрещено проведение мероприятий с числом участников более 50 человек.

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов на встрече с представителями крупных предприятий общепита уже уведомил их о необходимости приостановки проведения торжественных мероприятий до стабилизации роста числа заболевших.

Ранее сообщалось, что в Адыгее запретили проведение всех массовых мероприятий.

ДВа

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