Власти Курганской области просят федеральный центр помочь с кислородом

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26 октября 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: сайт Госдума РФ

Власти Курганской области запросили дополнительную финансовую помощь в Минздраве РФ и Минпромторге.

Регион просит помочь в покупке 200 кислородных концентраторов. Из областного бюджета на их покупку планируют выделить 26,3 млн рублей. Аппараты установят в 12 центральных районных больницах, Курганской областной больнице и Курганском госпитале для ветеранов войн.

В настоящее время больных, которые тяжело переносят COVID-19 и нуждаются в кислородной поддержке, из районов доставляют в ковидные госпиталя Кургана.

Ранее сообщалось, что власти Курганской области ввели новые ограничения из COVID-19.