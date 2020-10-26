Власти Курганской области просят федеральный центр помочь с кислородом
26 октября 2020, 18:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Власти Курганской области запросили дополнительную финансовую помощь в Минздраве РФ и Минпромторге.
Регион просит помочь в покупке 200 кислородных концентраторов. Из областного бюджета на их покупку планируют выделить 26,3 млн рублей. Аппараты установят в 12 центральных районных больницах, Курганской областной больнице и Курганском госпитале для ветеранов войн.
В настоящее время больных, которые тяжело переносят COVID-19 и нуждаются в кислородной поддержке, из районов доставляют в ковидные госпиталя Кургана.
Ранее сообщалось, что власти Курганской области ввели новые ограничения из COVID-19.
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