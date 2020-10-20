Власти Курганской области ввели новые ограничения из COVID-19

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20 октября 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 45.ru

Курган. Фото: сайт администрации г. Кургана

В Курганской области вводятся новые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Постановление губернатора региона было принято 20 октября «в целях борьбы с COVID-19». Как сообщили в областном оперативном штабе, в регионе временно запрещены спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия.

Ранее власти Курганской области запретили детям выходить на улицу без сопровождения взрослых, а также ограничили работу общепита.