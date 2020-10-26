В России вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции
26 октября 2020, 17:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России вырос в понедельник с 1,05 до 1,06.
В Москве этот показатель превысил единицу и поднялся с 0,97 до 1,02. В двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент сохраняется ниже 1. Это Ростовская область (0,98) и Ханты-Мансийский автономный округ (0,99).
Отмечается, что высокие значения коэффициента отражают рост заболеваемости в стране в последние недели, когда в России стали выявлять более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки. 26 октября впервые с начала пандемии зафиксировано 17 347 случаев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в России.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.