Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В России вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции
Фото: сайт ГД

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России вырос в понедельник с 1,05 до 1,06.

В Москве этот показатель превысил единицу и поднялся с 0,97 до 1,02. В двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент сохраняется ниже 1. Это Ростовская область (0,98) и Ханты-Мансийский автономный округ (0,99).

Отмечается, что высокие значения коэффициента отражают рост заболеваемости в стране в последние недели, когда в России стали выявлять более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки.  26 октября впервые с начала пандемии зафиксировано 17 347 случаев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в России.

ДВа

В мире

Портал Haberler.com: Реджеп Эрдоган хочет, чтобы Крым «вернулся» в состав Турции

Реджеп Эрдоган хочет, чтобы Крым «вернулся» в состав Турции?

Турецкий президент Реджеп Эрдоган хочет, чтобы Крымский полуостров «вернулся» в состав его страны. Соответствующая точка зрения представлена в материале, размещенном на страницах зарубежных интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью