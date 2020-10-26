В России вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции

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26 октября 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт ГД

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России вырос в понедельник с 1,05 до 1,06.

В Москве этот показатель превысил единицу и поднялся с 0,97 до 1,02. В двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент сохраняется ниже 1. Это Ростовская область (0,98) и Ханты-Мансийский автономный округ (0,99).

Отмечается, что высокие значения коэффициента отражают рост заболеваемости в стране в последние недели, когда в России стали выявлять более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки. 26 октября впервые с начала пандемии зафиксировано 17 347 случаев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в России.