Песков назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в России

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26 октября 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: служба дезинфекции, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. По его словам, она требует «чрезвычайно энергичных усилий» от федеральных и региональных властей.

«Действительно, фон достаточно тяжелый сейчас, основная сила эпидемиологического удара, что называется, пришлась на регионы, волна ушла на восток от Москвы», - пояснил он.

Песков отметил, что мощности здравоохранения, в частности, запас койко-мест в больницах, лекарств и средств защиты позволяют держать вирус под контролем. Он уточнил, что Владимир Путин получает подробную информацию о текущей эпидемиологической ситуации в России.