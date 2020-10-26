Песков назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в России
26 октября 2020, 14:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. По его словам, она требует «чрезвычайно энергичных усилий» от федеральных и региональных властей.
«Действительно, фон достаточно тяжелый сейчас, основная сила эпидемиологического удара, что называется, пришлась на регионы, волна ушла на восток от Москвы», - пояснил он.
Песков отметил, что мощности здравоохранения, в частности, запас койко-мест в больницах, лекарств и средств защиты позволяют держать вирус под контролем. Он уточнил, что Владимир Путин получает подробную информацию о текущей эпидемиологической ситуации в России.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.