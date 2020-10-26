Путевки в санатории для россиян сделают более доступными

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26 октября 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Бювет в Железноводске. Фото: сайт губернатора СК

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий компаниям получить налоговые льготы, если они оплачивают своим сотрудникам отдых и лечение в санаториях и на курортах.

«Законопроект предусматривает, что работодатели смогут учитывать в составе расходов на оплату труда для налогообложения налогом на прибыль организаций те средства, которые они потратят на оплату санаторно-курортного лечения (включая расходы на проживание и питание) работников и членов их семей в рамках договоров, заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями», – говорится в пояснительной записке.

Также работодатели смогут учитывать расходы в виде сумм полной или частичной компенсации работникам и их семьям произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно-курортному лечению, включая расходы на проживание и питание.

Кроме того, инициативой предусматривается освобождение от НДФЛ средств, которые работодатель уплатил за сотрудника санаторно-курортным организациям.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о поддержке садоводов и огородников.